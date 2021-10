Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden , è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco . L'incontro è durato un'ora e un quarto, poi i saluti e lo scambio dei doni. Successivamente Biden ha avuto un colloquio con il Segretario di Stato, il card. Pietro Parolin . Alle 15:15 il numero uno della Casa Bianca è giunto al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella .

L'udienza di Biden è stata più lunga di quella dei suoi predecessori: con Donald Trump fu di 30 minuti nel 2017 e con Barack Obama di 50 minuti nel 2014.

Biden a Bergoglio: "Lei è il più grande combattente per la pace" - "Lei è il più grande combattente per la pace che abbia mai conosciuto", ha detto Biden a Bergoglio durante il loro incontro. Il presidente ha donato al Pontefice una moneta con il sigillo degli Usa su un lato e dall'altro quello del Delaware, lo Stato di cui Beau Biden, il primogenito morto di cancro a 49 anni, era stato governatore. "Mio figlio avrebbe voluto che lei avesse questa moneta", ha detto il presidente e ha aggiunto scherzando: "La tradizione vuole che se al nostro prossimo incontro non l'avrà, dovrà pagare da bere".

Biden ha inoltre regalato al Papa una casula (veste liturgica, ndr) del 1930 tessuta a mano. La Casa Bianca ha assicurato contestualmente che verrà effettuata una donazione di abiti invernali a favore delle organizzazioni di carità, in occasione della Giornata mondiale dei poveri, il 14 novembre. Un gesto "a nome di Papa Francesco, per ringraziarlo dell'incontro".

Papa Francesco ha invece donato a Biden un'opera su ceramica intitolata "Il pellegrino", oltre ai documenti del Pontificato, tra i quali il Messaggio per la pace e il Documento sulla fratellanza umana.

I punti dell'incontro: clima, pandemia, libertà di coscienza - "Comune impegno" nella cura del pianeta, lotta contro la pandemia, "assistenza ai

migranti": sono questi i principali argomenti al centro dei "cordiali colloqui" tra Papa Francesco e Biden. I due leader hanno parlato anche della "tutela dei diritti umani, incluso il diritto alla libertà religiosa e di coscienza".

Il secondo presidente cattolico degli Stati Uniti - Joe Biden è il secondo presidente cattolico della storia degli Stati Uniti dopo John Fitzgerald Kennedy, sessant'anni fa. Una fede "sentita" al punto da definirla "un importante sostegno per superare i gravi lutti subiti nel corso della vita". Durante la campagna elettorale per la Casa Bianca, il democratico mostrò con orgoglio il video di un breve incontro con Papa Francesco a un'udienza generale. In chiusura del suo primo discorso da presidente eletto, Biden scelse inoltre una citazione del salmo 90 della Bibbia per evocare la speranza portata "sulle ali dell'aquila". In precedenza aveva fatto riferimento anche alla preghiera attribuita a San Francesco d'Assisi: "Dove c'è discordia, unione, dove c'è dubbio, la fede; dove c'è oscurità, la luce".