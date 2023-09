Il G20 si è concluso ufficialmente: il premier indiano Narendra Modi, che ha ospitato il vertice, ha passato il testimone al presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva.

Proprio il Brasile assumerà infatti per il 2024 la presidenza del gruppo dei principali Paesi industrializzati e in via di sviluppo, e sarà sede del prossimo incontro. Raccogliendo la guida del G20, Lula ha detto che le questioni geopolitiche non dovrebbero colpire i lavori del gruppo: "Non possiamo lasciare che sequestrino l'agenda delle sue discussioni. Non abbiamo interessi a un G20 diviso. Abbiamo bisogno di pace e cooperazione, non di conflitto".