Funerali Regina Elisabetta, Harry non canta l'inno durante la cerimonia

Sta già facendo il giro del mondo l'immagine del duca di Sussex

Harry

Elisabetta II

"God Save The King"

che, durante i funerali della regina, non ha cantato l'inno nazionaleintonato nel corso della cerimonia. Nell'Abbazia di Westminster, alla presenza di circa 2mila invitati, inclusi 500 tra capi di Stato e di governo e dignitari, il rito religioso si è chiuso proprio con due minuti di silenzio (osservati in tutto il Regno) e l'inno. Una ripicca contro il padre da parte del secondogenito che non avrebbe digerito diversi "incidenti" di protocollo in questi giorni di lutto?

Eppure, in sé, la scomparsa della nonna ha rappresentato un momento di forte commozione per il figlio di

re Carlo

che, proprio nei giorni scorsi, aveva ricordato Elisabetta II con una lettera in cui aveva speso bellissime parole per la sovrana.

Per qualcuno, però, quello di

Harry

Meghan Markle

Archie e Lilibet

a fine cerimonia è stata una chiara mancanza di rispetto nei confronti del nuovo sovrano, il padre Carlo appunto, che avrebbe deciso per lui e per la moglieun futuro lontano dalla famiglia reale, tanto che i nipoti, diventeranno rispettivamente principe e principessa ma senza acquisire il titolo di Sua altezza reale. Una decisione, anche questa, che avrebbe mandato su tutte le furie Harry e Meghan. Come le altre di queste settimane.

Nella veglia

sulla spallina mancava un elemento chiave

"ER"

alla Westminster Hall dei nipoti di Elisabetta II, del 17 settembre, per esempio, ad Harry, che non è più un "working royal", è stato comunque concesso sì di indossare l'uniforme dell'esercito, per concessione di Carlo, ma "a metà". Era la prima volta che Harry si presentava, infatti, in uniforme dall'inizio del periodo di lutto in cui era rimasto in 'borghese', ma: l'acronimo del nome della nonnache si trova sui francobolli britannici e sulle uniformi regali delle guardie Beefeater alla Torre di Londra.

Una "mutilazione" che avrebbe mandato il suo cuore "in frantumi per

l'umiliazione

Carlo avrebbe escluso il secondogenito e la moglie Meghan Markle dal ricevimento

", a detta degli amici più vicini a Harry. E se ciò non fosse bastata, se ne è aggiunta un'altra, non meno rivelante.della vigilia dei funerali di Stato con i capi di Stato e leader mondiali.

Un altro pasticcio di protocollo di questi giorni, se, come scrive il Daily Telegraph ripreso da altri tabloid, pare che i duchi di Sussex fossero in un primo momento previsti allo speciale evento a Buckingham Palace. Secondo le indiscrezioni, alla fine la coppia sarebbe stata esclusa dalla lista del Palazzo, perché la presenza era prevista soltanto per i membri della famiglia reale 'in servizio'.