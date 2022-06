Francia, domenica secondo turno delle elezioni legislative | Mélenchon: "Se vinco, Assange naturalizzato francese"

Al primo turno, dominato dall'astensione, si è registrata una vittoria della coalizione Ensemble! guidata da Emmanuel Macron, anche se di misura (21mila voti in più). Per l'inquilino dell'Eliseo c'è quindi lo spettro della perdita della maggioranza assoluta .

ll primo turno

- La coalizione a sostegno di Macron, al primo turno, ha staccato dello 0,9% l'alleanza di Sinistra Nupes, guida da Jean-Luc Mélenchon: 25,75% (5.857.558 voti) contro il 25,66% (5.836.116 voti). Sarà decisivo il voto di chi inizialmente ha scelto di astenersi.

L'invito di Macron

- Il presidente francese ha invitato l'elettorato a consegnargli una "maggioranza forte", nel nome del "massimo interesse nazionale" della Francia. Il riferimento è soprattutto alla guerra in Ucraina e alle conseguenze in Europa, compreso l'aumento dei prezzi dell'energia e la crisi del grano. "In questi giorni difficili, la scelta che farete domenica è più cruciale che mai. Nulla sarebbe peggio di aggiungere disordine in Francia al disordine mondiale", ha affermato in occasione del viaggio a Kiev con il premier Mario Draghi e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Mélenchon e la carta Assange

- Il leader di Nupes vorrebbe tuttavia vincere per "imporre la coabitazione" a Macron, costringendolo di fatto ad accordarsi con altri partiti per proseguire nella sua agenda presidenziale. E intanto cala l'asso nella manica: "Se lunedì sarò premier Julian Assange sarà naturalizzato francese e chiederemo che venga evacuato nel nostro Paese", ha affermato. Il fondatore di Wikileaks sarà infatti estradato negli Stati Uniti , come ordinato dal ministro dell'Interno britannico Priti Patel.

La Destra

- Tra chi è arrivato al secondo turno c'è anche Marine Le Pen, la leader del Rassemblement National, che ha ottenuto il 18,6%. Escluso invece l'altro candidato di estrema destra, Erik Zemmour di Reconquête.