Ucraina, ancora morti nei bombardamenti | Merkel non esclude di mediare, "ma non ora" | Scholz rilancia: "Si parli con Putin"

L'Ucraina ha ricevuto un prestito di 733 milioni di dollari dal Canada. In un comunicato, il ministero delle Finanze ucraino ha affermato che i fondi serviranno a sostenere le spese prioritarie, in particolare per garantire priorità sociali e umanitarie. Il ministro Sergii Marchenko ha ringraziato il governo canadese per il prestito. "Sono grato per il sostegno incrollabile del Canada all'Ucraina nella lotta per la nostra libertà".