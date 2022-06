Ucraina, Macron: "Parliamo con Mosca ma sulla pace è Kiev che decide"

"Abbiamo sempre sostenuto l'Ucraina: abbiamo adottato le sanzioni anche con l'embargo al petrolio aiutando Kiev a difendere l'integrità territoriale, ma non siamo entrati in guerra contro il popolo russo.

Con Putin abbiamo continuato le trattative ma abbiamo sempre informato Zelensky. Manteniamo sempre il canale di dialogo perché un giorno il conflitto deve fermarsi. Ma le condizioni per le trattative le decide l'Ucraina: Francia e Germania non saranno mai mediatori alle spalle dell'Ucraina". E' quanto ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa a Kiev, dopo l'incontro con Volodymyr Zelensky.