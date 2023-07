In Francia Un uomo di 27 anni è morto, nella notte fra sabato e domenica, a Marsiglia per il probabile "shock violento a livello del torace causato da un proiettile di tipo flash-ball", di gomma e in teoria non letali, usato dalla polizia.

Lo ha reso noto la procura di Marsiglia. La stessa procura ha precisato che "disordini e saccheggi si registravano nella zona quella notte, anche se non è possibile determinare se la vittima vi partecipasse o se stesse solo circolando nei paraggi". Aperta un'inchiesta.