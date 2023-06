Francia, 15enne incinta accoltellata e bruciata viva: fidanzato condannato a 18 anni di carcere

Il legale della famiglia Hansye aveva chiesto 30 anni di reclusione, con la revoca dell'attenuante legato alla minore età. "Questa non è giustizia", ha commentato il padre della vittima, Shakill Hansye.

Le parole del padre di Shaina Hansye

"Non capisco come una donna possa morire in Francia come fosse in Afghanistan, perché era una donna mia figlia", ha dichiarato ancora il padre della ragazza. "Shaina è stata presa di mira dagli altri ragazzi musulmani della città. Voleva essere libera e l’hanno uccisa per questo".