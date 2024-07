Francia, incendio a una guglia della cattedrale di Rouen

I primi accertamenti avrebbero indicato un incendio che ha riguardato le impalcature e soprattutto i teloni di protezione. Secondo la prefettura, raggiunta dall'Afp, "l'incendio è scoppiato in cima alla guglia, che non è di legno ma di metallo, attualmente in fase di restauro". La cattedrale è stata subito evacuata ed è stato creato un perimetro di sicurezza. La prefettura ha lanciato un appello "a non recarsi sul posto per far funzionare i servizi di emergenza". Sul posto ci sono vigili del Fuoco e servizi di soccorso che hanno riferito che l'allarme è stato lanciato verso mezzogiorno e che "sono stati coinvolti 33 mezzi e 63 vigili del fuoco". La cattedrale di Rouen è in restauro da sei anni. Si tratta di una splendida opera in stile gotico in Normandia diventata nota in tutto il mondo per essere stata ritratta in una serie di dipinti impressionisti di Claude Monet. Dal 2021, il progetto si è concentrato sulla guglia eretta nel XIX secolo dall'architetto Jean-Antoine Alavoine. Da diversi anni gli esperti parlano dei "problemi strutturali" della parte in ghisa.