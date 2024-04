Copenaghen, in fiamme la Vecchia Borsa: crollata la guglia dell'edificio

Metà del palazzo avvolto dalle fiamme

Sono crollate ampie parti del tetto e la metà del palazzo è in fiamme. I vigili del fuoco stanno cercando di salvare il resto dell'edificio, ma i lavori per spegnere le fiamme sono molto difficili perché la Borsa aveva un tetto in rame, sotto il quale i soccorsi non potevano passare. Diversi dipinti della collezione d'arte all'interno nel frattempo sono stati tratti in salvo e messi in sicurezza nella vicina sede di governo e Parlamento.