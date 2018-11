Francia, continua la protesta dei gilet gialli, ma Parigi non cede: "La rotta non cambia"

Philippe: "Siamo all'ascolto, ma la rotta non cambia" - Nel silenzio di Emmanuel Macron, in visita in Germania, è stato il primo ministro Edouard Philippe a prendere la parola per spiegare come andranno ora avanti il presidente e il suo governo. "Siamo all'ascolto, abbiamo sentito la sofferenza dei francesi, di quelli che si sentono declassati", ma "la rotta che abbiamo fissato la manterremo", ha detto infatti, spiegando che il governo "accompagnerà'" i francesi nelle scelte, anche difficili, che sono state fatte "per il bene della Francia". Ma la carbon tax "è confermata".



"Capisco l'esasperazione fiscale - ha proseguito Philippe in diretta al tg di France 2 - ma non si cambia rotta quando si alza il vento". Alla domanda sulla tassa-carbone, all'origine della rabbia dei gilet gialli, ha escluso ogni arretramento: "Teniamo duro non per rompere le scatole ai francesi, ma perché siamo convinti che le tasse debbano pesare più sul carbonio che sul lavoro".



Ancora disagi, almeno 150 blocchi stradali - Il giorno dopo l'esordio sul campo del movimento nato su internet contro il caro-carburante continuano i disagi: i gilet gialli hanno ancora bloccato le auto in 150 punti, quasi tutte autostrade, soprattutto del nord. A Caen, in Normandia, è intervenuta la polizia per far sgomberare il blocco stradale che impediva totalmente lo scorrimento. A Saint-Quentin, a nord di Parigi, un automobilista bloccato dai manifestanti ha forzato lo sbarramento e ha investito uno dei gilet gialli, trascinandolo per metri. E' ricoverato in gravi condizioni. >Analogo episodio a Void-Vacon, vicino a Nancy, con 3 manifestanti investiti da un automobilista handicappato preso dal panico.