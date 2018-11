Chi è Jacline Mouraud, la pasionaria con il gilet giallo

Fisarmonicista e ipnoterapeuta, la donna, in quel video da 4 minuti e mezzo, accusa Macron di "persecuzione degli automobilisti". Mouraud incarna così il malcontento della periferia francese, delle zone rurali e lontane dalle città.



Nata in Bretagna, residente di un villaggio di 750 abitanti nel distretto di Morbihan, ex moglie di un militare e madre di tre figli, afferma di vivere con meno di 1.000 euro al mese.



Le testate francesi descrivono anche il suo interesse per il paranormale, la parapsicologia, e raccontano gli incontri con una "medium specializzata in ectoplasmia". "Credo alle forze dello spirito, come Mitterand", ha sottolineato Mouraud alla rivista Marianne. Inoltre, dice d'interrogarsi sulle "scie chimiche", le tracce chiare lasciate dagli aerei che alcuni gruppi online accusano di essere un modo di spargere agenti chimici per progetti segreti, nonostante la comunità scientifica le definisca tracce di condensa.



Oltre a lavorare come musicista e agente di sicurezza anti-incendio, la donna si descrive come ipnoterapeuta specializzata nella dipendenza da tabacco. Mouraud afferma di credere nella democrazia diretta e di diffidare dei politici, avendo lasciato scheda bianca in varie recenti elezioni. Accusa i "potenti" di Parigi di ignorare i problemi della vita quotidiana di chi non vive nelle grandi città e non ha grandi risorse economiche. "Le persone che non 'sono niente' chiedono di poter vivere in modo degno", ha ribattuto Mouraud all'agenzia Afp. "Come possono essere così ottusi? Si tassa, si aiuta, si tassano gli aiuti e poi si ricomincia", si chiede con il suo fare ironico.



Mentre il suo volto da settimane campeggia su giornali e tv, la segretaria di Stato per l'Ecologia Emmanuelle Wargon ha risposto direttamente a lei in un video su Twitter, dove respinge le accuse della protesta popolare contro il caro-carburante: "Non esiste alcun complotto del governo contro le auto! Rispondo a Mouraud e all'invettiva di certi automobilisti".