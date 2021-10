Francia, bimbe vegliano per giorni madre morta pensando che dorma

-afp

Due bambine francesi di 5 e 7 anni hanno vegliato per giorni la madre morta, pensando che stesse dormendo. Quando gli agenti, allertati dalla scuola per la prolungata assenza, si sono presentati in casa della famiglia a Le Mans, le due piccole hanno aperto agli agenti chiedendo però di "fare piano, mamma sta dormendo". Non è ancora chiaro quanti giorni le piccole abbiano trascorso chiuse in casa con il corpo della mamma.