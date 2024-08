Francia, auto incendiate ed esplosione davanti a sinagoga: ferito un agente

Due auto sono state date alle fiamme in Francia davanti alla sinagoga di La Grande-Motte, nel dipartimento dell'Herault, in Occitania. Sul posto si è verificata anche un'esplosione, pare di una bombola di gas, in una delle due auto. Un agente della polizia municipale è rimasto ferito, ma non si conoscono ancora le sue condizioni. Il ministro dell'Interno, Gerarld Darmanin, ha parlato di "un tentativo di incendio chiaramente criminale". "Tutti i mezzi - ha aggiunto - vengono mobilitati per ritrovare l'autore" del gesto.