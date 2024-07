Francia, attacco alle linee ferroviarie dell'Alta Velocità: "È sabotaggio" | Sospetti su gruppi di ultrasinistra | Sncf: "Almeno 800mila passeggeri colpiti e penalizzati"

In Francia, a poche ore dall'apertura dei Giochi Olimpici a Parigi, la società ferroviaria Sncf ha denunciato di aver subito un "attacco massiccio" che ha paralizzato la sua rete. "Diversi atti dolosi concomitanti" hanno colpito 3 linee su 4 del Tgv Atlantico, Nord ed Est, ha spiegato il gruppo ferroviario. E in quello che una fonte ha definito "atti di sabotaggio" sono stati "appiccati incendi deliberati per danneggiare gli impianti delle linee ad alta velocità. Sono almeno 800mila i viaggiatori interessati.