Parigi 2024, pianificava azione violenta durante Olimpiadi: fermato 18enne

Un 18enne è stato fermato in Francia nell'ambito di un'inchiesta aperta alla procura nazionale anti-terrorismo perché sospettato di avere pianificato un'azione violenta da compiere durante i Giochi Olimpici. Lo riporta Le Parisien, precisando che il giovane è stato fermato nel dipartimento di Gironda. Descritto come radicalizzato, il sospettato è stato individuato dopo che aveva evocato sui social network la sua volontà di passare all'azione commettendo un atto violento, in particolare durante l'evento sportivo. Secondo quanto risulta a Le Parisien, il fermo è avvenuto per "associazione criminale terroristica".