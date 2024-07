Un secondo 18enne originario della Gironda è stato arrestato in Francia perché si sospetta che preparasse un attacco terroristico in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo riporta Le Figaro citando la Procura nazionale anti-terrorismo. Martedì un altro 18enne era stato arrestato, sempre in Gironda, perché sospettato di avere pianificato un'azione violenta da compiere durante i Giochi e, sempre secondo Le Figaro, i due giovani si conoscono.