Il Louvre ha dato la notizia sui social. "Cari visitatori, per motivi di sicurezza, il museo chiude sabato 14 ottobre. Le persone che hanno prenotato una visita saranno rimborsate. Vi ringraziamo per la comprensione", si legge sul profilo X (ex Twitter).

Portavoce museo: "Verifiche in corso"

Una portavoce del museo ha precisato all'Afp che "il Louvre ha ricevuto un messaggio scritto che segnalava un rischio per il museo e per i suoi visitatori. Abbiamo scelto di evacuarlo e di chiuderlo per tutta la giornata, il tempo necessario per procedere alle indispensabili verifiche". Il servizio di comunicazione del Louvre, parlando all'emittente FranceInfo ha sottolineato che queste misure di sicurezza tengono conto del contesto, a seguito dell'innalzamento del livello di allerta del piano Vigipirate ad "allerta attentati" dopo l'attacco avvenuto ad Arras. L'evacuazione rientra nel protocollo abituale in questa situazione.