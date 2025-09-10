Logo Tgcom24
L'aggressore è stato arrestato

Francia, attacco con coltello in un liceo ad Antibes: due feriti

La polizia ha arrestato l'aggressore, un ex studente di 18 anni. I due feriti, un'insegnante 52enne e un sedicenne, non sono in pericolo di vita

10 Set 2025 - 16:20
© Police nationale

© Police nationale

Un insegnante e un alunno sono rimasti feriti in un'aggressione con coltello nella scuola superiore di orticoltura di Antibes, nel dipartimento delle Alpi Marittime, nel sud della Francia. La polizia ha arrestato l'aggressore e i due feriti non sono in pericolo di vita.

L'aggressore è un ex studente

 L'assalitore è un 18enne ex studente nella scuola. Al momento dell'aggressione, il ragazzo indossava pantaloni mimetici e una maglietta nera.

Chi sono i feriti

 I feriti sono un'insegnante di 52 anni, in gravi condizioni, e uno studente di 16 anni, colpito in modo superficiale. "Grazie ai poliziotti per il loro rapido intervento e il loro impegno esemplare in questa situazione estremamente tesa, simbolo del tragico aumento della violenza nel nostro Paese", ha commentato il deputato della circoscrizione, il repubblicano Eric Pauget.

