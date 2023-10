Francia, allarme bomba: evacuati sei aeroporti

Nuova allerta terrorismo in Francia , dove sei aeroporti sono stati evacuati per verifiche dopo "minacce di attentato" ricevute via e-mail.

Nessun aereo decollerebbe al momento dagli aeroporti coinvolti, fa sapere la Direzione generale dell'aviazione civile. Per i voli atterrati, in alcuni casi i passeggeri sono stati sbarcati in attesa delle verifiche, in altri casi sono stati invitati a pazientare all'interno degli aerei.