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Giornata ricca di incontri per il presidente ucraino: Re Carlo III ha ricevuto a Buckingham Palace Volodymyr Zelensky, prima del suo incontro a Downing Street con il premier britannico Andy Burnham. Un'udienza che conferma il sostegno del Regno Unito a Kiev dopo l'invasione russa. "Grazie a Sua Maestà re Carlo III per l'udienza. Per me è importante avere l'opportunità di ringraziarlo personalmente per l'incrollabile sostegno all'Ucraina. Apprezziamo tutta l'assistenza del Regno Unito", ha scritto Zelensky sui social.
A Downing Street, accoglienza con i massimi onori. Il presidente ucraino ha percorso il tappeto rosso steso davanti al numero 10, accolto da una guardia d'onore schierata per l'occasione: un cerimoniale raro, come sottolineano i media, che conferma il sostegno del Regno Unito a Kiev. Al suo arrivo il premier britannico Andy Burnham lo ha salutato con un abbraccio e una stretta di mano. I due leader hanno quindi avviato i colloqui: Zelensky cerca l'aiuto di Londra, tra i più stretti alleati di Kiev, in vista dell'inverno e a fronte degli attacchi aerei russi che si sono intensificati.
Non è la prima volta che il presidente ucraino si reca nel Regno Unito dall'inizio della guerra: l'8 febbraio 2023 era stato accolto da re Carlo e dall'allora primo ministro britannico, Rishi Sunak.