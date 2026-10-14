A Downing Street, accoglienza con i massimi onori. Il presidente ucraino ha percorso il tappeto rosso steso davanti al numero 10, accolto da una guardia d'onore schierata per l'occasione: un cerimoniale raro, come sottolineano i media, che conferma il sostegno del Regno Unito a Kiev. Al suo arrivo il premier britannico Andy Burnham lo ha salutato con un abbraccio e una stretta di mano. I due leader hanno quindi avviato i colloqui: Zelensky cerca l'aiuto di Londra, tra i più stretti alleati di Kiev, in vista dell'inverno e a fronte degli attacchi aerei russi che si sono intensificati.