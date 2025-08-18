Zelensky abbandona la T-shirt: alla Casa Bianca in completo nero

Poche ore prima la Casa Bianca, con tono vagamente polemico, aveva chiesto ai funzionari ucraini se Volodymyr Zelensky avrebbe indossato un abito per l'incontro con Donald Trump. L'abbigliamento di Zelensky era stato un problema nell'ultimo incontro alla Casa Bianca con il presidente americano, al quale non era piaciuto lo stile militare del presidente ucraino. Alcuni funzionari dell'amministrazione ritennero allora che la questione dell'abito avesse contribuito in qualche modo all'esito dell'incontro, risoltosi in uno scontro nello Studio Ovale.