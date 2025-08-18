Logo Tgcom24
Mondo
1 di 4
dopo le polemiche di febbraio

Zelensky abbandona la T-shirt: alla Casa Bianca in completo nero

Poche ore prima, in tono vagamente polemico, lo staff di Trump aveva chiesto se il presidente ucraino avrebbe indossato un abito per l'incontro

18 Ago 2025 - 19:58
4 foto

Il leader ucraino Volodymyr Zelensky, per il colloquio con il presidente americano Donald Trump, ha abbandonato la tenuta militare scelta a febbraio, optando invece per un completo nero: giacca e pantaloni neri, camicia e cravatta nera. Lo si evince dalle immagini postate su X dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen del loro saluto nella capitale americana.

Poche ore prima la Casa Bianca, con tono vagamente polemico, aveva chiesto ai funzionari ucraini se Volodymyr Zelensky avrebbe indossato un abito per l'incontro con Donald Trump. L'abbigliamento di Zelensky era stato un problema nell'ultimo incontro alla Casa Bianca con il presidente americano, al quale non era piaciuto lo stile militare del presidente ucraino. Alcuni funzionari dell'amministrazione ritennero allora che la questione dell'abito avesse contribuito in qualche modo all'esito dell'incontro, risoltosi in uno scontro nello Studio Ovale. 

ucraina

