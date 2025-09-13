La vedova di Charlie Kirk pubblica le immagini del marito nella bara

© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24
"Riposa tra le braccia del nostro Signore, piccolo, mentre ti copre con le parole che so che il tuo cuore ha sempre cercato di ascoltare: "Bravo mio servo buono e fedele", ha scritto sui social
Erika Kirk, la vedova di Charlie Kirk, l'attivista di destra esponente del movimento Maga tra i giovani ucciso mercoledì mentre parlava in un campus nello Utah, ha pubblicato un post su Instagram condividendo video e foto che la ritraggono seduta davanti alla bara del marito Charlie. In uno dei video la si vede mentre bacia la mano del marito che giace nella bara in giacca e cravatta.
Giovedì JD Vance è volato a Salt Lake City, nello Utah, per recuperare la bara di Kirk e trasportarla a Phoenix, in Arizona, dove vive la famiglia di Kirk, a bordo dell'aereo del vicepresidente, l'Air Force Two.
Nel post su Instagram, Erika ribadisce i commenti fatti nel suo primo discorso pubblico ieri sera: "Tutti voi non dimenticherete mai mio marito. Me ne assicurerò io. Riposa tra le braccia del nostro Signore, piccolo, mentre ti copre con le parole che so che il tuo cuore ha sempre cercato di ascoltare: "Bravo mio servo buono e fedele"".
Commenti (0)