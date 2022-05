07 maggio 2022 15:28

Ucraina, la visita di Angelina Jolie nel caffè di Leopoli ha lasciato il segno: il menù-colazione a suo nome è "benefico"

E' passata una settimana dalla visita a sorpresa dell'attrice hollywoodiana Angelina Jolie a Leopoli, viaggio a titolo personale per portare sostegno alla popolazione ucraina, senza dimenticare l'impegno ultradecennale da ambasciatrice speciale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), ma l'eco del suo ingresso inaspettato in una caffetteria della città risuona ancora. E forte. E ha il sapore della solidarietà. Nel locale e negli altri di tutta la catena di pasticcerie Lviv Croissants, infatti, è ora possibile ordinare il menù-colazione "Jolie's Choice", in onore dell'attrice, che consiste in un Royal Croissant e un cappuccino di dimensioni XXL. "Una combinazione stellare dedicata alla star del cinema per moltiplicare le buone azioni a beneficio dei bambini ucraini", promettono gli ideatori dell'iniziativa. E, infatti, il 20% del menù vip sarà donato all'ospedale clinico pediatrico regionale di Leopoli Okhmatdyt, dove vengono ora curati tutti i piccoli provenienti da aree di guerra e che l'attrice stessa ha visitato. Un'operazione di marketing, dunque, non solo golosa, ma soprattutto benefica, che circola in rete con l'hashtag #tastelikejolie