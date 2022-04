30 aprile 2022 21:40

Ucraina, Angelina Jolie in visita a sorpresa a Leopoli

L'attrice e regista Angelina Jolie è stata avvistata in un bar nella città di Leopoli, in Ucraina. Lo riferiscono i media internazionali che postano anche un video. Le immagini mostrano l'attrice, 46 anni, inviata speciale dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, mentre entra in un locale indossando abiti casual e uno zaino, salutando i presenti. Subito riconosciuta dai fan ucraini, Jolie si fermata anche per firmare gli autografi. Altri video diffusi sui social mostrano l'attrice attraversare alcune vie della città. La star ha visitato anche la stazione centrale della città all'arrivo di un treno carico di sfollati dal Donetsk.