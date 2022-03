13 marzo 2022 13:53

Ucraina, da Berlino a Dusseldorf: la Germania è di nuovo in piazza per dire no alla guerra

A Berlino un corteo lunghissimo si è snodato da Alexander Platz fino alla Porta di Brandeburgo per dire ancora una volta no alla guerra in Ucraina. Centinaia di bandiere ucraine al vento e cartelli di condanna a Putin. Proprio contro il presidente russo, a Dusseldorf, nella Germania occidentale, i manifestanti muovevano una figura gigante che rappresentava il vorace leader del Cremlino mentre ingoia l'Ucraina; il testo recita "Strozzati!". La figura è stata creata dal costruttore francese di carri allegorici Jacques Tilly ed era già comparsa per le strade di Dusseldorf.