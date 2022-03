26 marzo 2022 14:36

Ucraina, a Kharkiv si protegge il monumento simbolo della città dai bombardamenti

Operai del comune al lavoro, a Kharkiv, per proteggere il monumento simbolo della città ucraina dalla distruzione della guerra. Intorno alla statua di Taras Shevchenko, poeta, scrittore e artista, infatti, sono stati collocati sacchi di sabbia e barricate difensive. L'altezza totale del monumento è di oltre 16 metri e la statua in labradorite grigia (originariamente nera) misura da sola 4,5 metri. Anche altri siti e statue sono messi in protezione da bombardamenti e lanci di razzi russi. Proprio nella regione di Kharkiv, intanto, le truppe ucraine hanno liberato diversi insediamenti, ma i combattimenti continuano. Lo ha annunciato su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Kharkiv Oleg Sinegubov. "Le forze armate ucraine non stanno solo difendendo le loro posizioni, ma stanno lanciando una controffensiva - ha scritto. - Diversi insediamenti sono già stati liberati in direzione di Malaya Rogan e lì sono in corso combattimenti". Sinegubov ha aggiunto che i combattimenti sono in corso anche nella zona di Izium, nel distretto di Kharkiv, dove le truppe ucraine occupano posizioni difensive. "Le forze armate ucraine continuano a difendere la regione di Kharkiv e non si ritirano di un solo metro", ha affermato.