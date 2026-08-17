Usa, da dieci anni torna a Disneyland per incontrare Peter Pan: il caso di Baby Toni divide il web
I video della ragazza sono diventati virali e hanno aperto un acceso dibattito: uno dei performer è stato licenziato a causa sua.
Visite settimanali, regali fatti a mano e incontri ripetuti con gli interpreti di Peter Pan. Da più di dieci anni una creator, conosciuta come Baby Toni, torna a Disneyland, cerca l'interprete del ragazzo che non vuole crescere, conversa con lui e documenta ogni incontro. Quei video, diventati virali sui social, hanno trasformato una fan sfegatata nella protagonista di un caso di stalking che divide il web.
Il suo nome è Toni, ma online è conosciuta come Baby Toni 99. Il suo profilo TikTok è interamente immerso nell'universo Disney e in particolare nella sua passione per Peter Pan. Secondo quanto raccontato dalla stessa creator, Disneyland è una tappa quasi settimanale della sua vita e nel corso degli anni avrebbe incontrato diversi attori chiamati a interpretare il celebre personaggio. A far discutere, però, non è la passione per Disney in sé. Sono soprattutto alcuni comportamenti mostrati nei filmati e le reazioni degli interpreti ad aver spinto migliaia di utenti a chiedersi se il confine tra fan e performer sia stato oltrepassato.
Toni vive negli Stati Uniti ed è una grande appassionata del mondo Disney. Il suo profilo TikTok, @BabyToni99, è dedicato soprattutto ai parchi e, in particolare, al personaggio di Peter Pan. Da quanto raccontato dalla stessa creator, Disneyland è diventata una presenza abituale nella sua vita: sostiene di visitare il parco almeno una volta alla settimana e di aver iniziato a incontrare Peter Pan oltre dieci anni fa.
Chi è Baby Toni 99, la Disney Adult diventata virale
Il termine "Disney Adult" indica una persona adulta con una passione particolarmente intensa per l'universo Disney: film, merchandising, parchi a tema e personaggi. Toni rientra pienamente in questa definizione, ma sono soprattutto i suoi contenuti dedicati agli incontri con Peter Pan ad aver attirato l'attenzione del pubblico. Nel corso degli anni gli interpreti del personaggio sono cambiati, mentre Toni ha continuato a cercare il suo incontro con Peter Pan. Nei suoi video mostra conversazioni, fotografie e piccoli regali realizzati personalmente e consegnati al personaggio durante le visite al parco.
È proprio il modo in cui vengono raccontati questi momenti ad aver fatto scattare la discussione. In alcuni filmati il rapporto viene rappresentato con una confidenza che, secondo numerosi utenti, va oltre il normale incontro tra visitatore e performer. In uno dei video più commentati, per esempio, Toni racconta di aver tentato di baciare Peter Pan mentre gli consegnava un regalo.
Perché i video hanno fatto discutere?
A trasformare una semplice passione in un caso social non sono stati soltanto la frequenza delle visite o l'insistenza degli incontri. Molti utenti hanno iniziato a concentrarsi sulle reazioni degli attori. In alcuni filmati, secondo i commenti comparsi sui social, l'interprete di Peter Pan apparirebbe in difficoltà o poco a suo agio davanti alle attenzioni ricevute. Un altro video mostra Toni mentre segue il personaggio all'interno del parco, alimentando ulteriormente le accuse degli utenti. Da qui è partita una vera e propria mobilitazione digitale. Sotto i contenuti di Baby Toni sono comparsi numerosi commenti che le chiedono di interrompere questi incontri e di lasciare in pace gli interpreti.
La testimonianza di un ex Peter Pan
Nel dibattito è intervenuto anche Ryan, un ex performer Disney che ha raccontato di aver interpretato Peter Pan e di aver incontrato personalmente Toni. Secondo la sua testimonianza, durante il servizio gli interpreti sono obbligati a rimanere nel personaggio. Una regola che, a suo dire, renderebbe particolarmente difficile interrompere un'interazione quando un visitatore diventa insistente. Ryan ha sostenuto, inoltre, di aver perso il lavoro dopo essere uscito dal personaggio durante un confronto con Toni. La situazione, secondo il suo racconto, sarebbe diventata così esasperante da portarlo a rompere il comportamento professionale richiesto agli interpreti.