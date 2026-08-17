Il suo nome è Toni, ma online è conosciuta come Baby Toni 99. Il suo profilo TikTok è interamente immerso nell'universo Disney e in particolare nella sua passione per Peter Pan. Secondo quanto raccontato dalla stessa creator, Disneyland è una tappa quasi settimanale della sua vita e nel corso degli anni avrebbe incontrato diversi attori chiamati a interpretare il celebre personaggio. A far discutere, però, non è la passione per Disney in sé. Sono soprattutto alcuni comportamenti mostrati nei filmati e le reazioni degli interpreti ad aver spinto migliaia di utenti a chiedersi se il confine tra fan e performer sia stato oltrepassato.