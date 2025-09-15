Spopola sul web la maglietta di Charlie Kirk

Dopo l'omicidio di Charlie Kirk, la t-shirt "Freedom" che il 31enne attivista indossava al momento della morte è diventata un fenomeno online. E le copie della maglietta bianca con la scritta "Freedom" nera hanno invaso gli store online ancora prima che l'articolo apparisse sul sito personale di Charlie Kirk. Nelle ore successive alla sparatoria, diverse piattaforme di print-on-demand e di commercio elettronico hanno inondato il mercato con copie palesi o design simili, suscitando critiche.