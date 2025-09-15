Logo Tgcom24
Spopola sul web la maglietta di Charlie Kirk

Le copie della t-shirt bianca con la scritta "Freedom" hanno invaso il mercato già poche ore dopo l'assassinio dell'attivista

15 Set 2025 - 15:55
Dopo l'omicidio di Charlie Kirk, la t-shirt "Freedom" che il 31enne attivista indossava al momento della morte è diventata un fenomeno online. E le copie della maglietta bianca con la scritta "Freedom" nera hanno invaso gli store online ancora prima che l'articolo apparisse sul sito personale di Charlie Kirk. Nelle ore successive alla sparatoria, diverse piattaforme di print-on-demand e di commercio elettronico hanno inondato il mercato con copie palesi o design simili, suscitando critiche.

Una versione "ufficiale" della t-shirt è apparsa sul sito personale di Kirk solo venerdì (in vendita a 39,95 dollari), mentre Turning Point Usa ha messo in vendita un modello diverso a tema religioso. Anche se molti acquirenti hanno atteso i canali ufficiali per sostenere la famiglia e l'organizzazione, le imitazioni a basso costo hanno rapidamente fatto il giro della rete.

charlie kirk

