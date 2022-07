19 luglio 2022 16:56

Schizzo di Picasso del valore di 450mila euro in valigia: fermato un uomo a Ibiza

I "Trois personnages", schizzo realizzato da Pablo Picasso nel 1966, è stato individuato a Ibiza all'interno del bagaglio di un viaggiatore partito da Zurigo e sequestrato dai funzionari doganali. L'opera d'arte vale 450mila euro e non è stata dichiarata dal passeggero.

Gli inquirenti sospettano che l'uomo stesse contrabbandando opere d'arte. Il viaggiatore, infatti, ha fornito alle forze dell'ordine spagnole una ricevuta manoscritta del valore di 1.500 euro, spiegando che i disegni fossero copie degli originali. In seguito, però, dopo aver controllato attentamente le valigie del passeggero, le autorità hanno trovato anche un'altra ricevuta, in questo caso da 450mila euro