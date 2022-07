Torna Nextones, il festival fra eco-sculture volanti e dj set

Curato da Threes Productions e coprodotto dalla Fondazione Tones on the Stones e Threes Productions, Nextones è uno degli eventi di punta di Tones Teatro Natura , uno spazio performativo realizzato in u n’ex cava di granito in Val D’Ossola . Performance multimediali, live e dj set, workshop e attività all’aperto per esplorare e scoprire lo straordinario territorio circostante, in un contatto simbiotico con la natura, sono il cuore della programmazione del festival che ha l’obiettivo di valorizzare l’impatto positivo generato dal dialogo tra pratiche artistiche e l'ambiente, anche attraverso azioni collaborative di cura, ascolto e attenzione verso il corpo e la mente.

Leggi Anche Tones Teatro Natura tra l'opera rock di Stewart Coperland e la sperimentazione di Nextones

Per la IX edizione saranno protagonisti il compositore elettronico

Squarepusher

SKY H1

Armin Linke

Marina Herlop

, fra i massimi esponenti della “drill'n bass”, con il suo nuovo live audio-video presentato per la prima volta in Italia e anticipato da un’altra performance AV, quella della producer belgainsieme al sound e visual artist Mika Oki; le riflessioni e le visioni di, fotografo e regista che utilizza diverse tecnologie di elaborazione delle immagini per confondere il confine tra finzione e realtà; il workshop della comunità artistica Aerocene (collettivo internazionale che fa capo all’artista tedesco Tomas Saraceno) che insieme al pubblico del festival realizzerà una scultura volante in grado di librarsi in aria senza l’utilizzo di combustibili fossili, né di elio o idrogeno; i paesaggi sonori onirici e ultraterreni disegnati dall’artista catalanae l’installazione Arpabong che celebra l’incontro fra melodia e marjuana, unendo uno strumento antico come l’arpa e una pianta le cui origini affondano nella notte dei tempi, la cannabis.

Ufficio stampa

Poi, ancora: l’incrocio fra techno, ambient e minimalismo del musicista californiano

Rrose

James Tenney

Front De Cadeaux

Babau

Michael Reiley

, che, per la prima volta in Italia, eseguirà una celebre performance del compositore americano, pioniere della musica spettrale e microtonale; il flusso progressivo e ipnotico, slow-tempo infinito, letargico e sensuale del duoe l’open rehearsal di un altro duo, i, alla continua ricerca dei territori musicali di confine, tra exotica, computer music e sottoculture audio transglobali post internet; i workshop del musicista e compositore, incentrati sulla pratica americana del Deep Listening* fondata su un approccio unico alla musica e al suono, all'arte, alla meditazione, alla tecnologia e alla guarigione.

Nella vicina Villa Caselli la coreografa e danzatrice

Ariella Vidach

Verynice'N'Sleazy

Khalab

Electric Indigo

Rayon Vert

inoltre presenta a Nextones 2022 il suo nuovo progetto performativo "Corpomemory" che indaga il corpo umano come sistema di relazioni ma i giardini della Villa saranno animati anche dal dj set radicale di. In programma al festival anchecon uno sciamanico live set che porterà il pubblico a esplorare i suoni tradizionali dell’Africa e le evoluzioni della musica afroamericana contaminati da oscure sonorità elettroniche; e l’iconico set della dj techno-femminista viennese. La piattaforma svizzera foodculture days, in collaborazione con Fortuna Forest, atterra invece a Nextones con la residenza dell’artista e designer Daniel Parnitzke, pensata come spazio di ricerca open source e site specific che, partendo da una riflessione sulle problematiche delle risorse e dell’energia, approderà alla costruzione collettiva di un dispositivo di cottura. Su un orizzonte simile si muove anche il progetto di ricercache al Festival presenta "The Hydro Doorways", un momento di esplorazione e riflessione sulla stratificazione delle società montane e sullo sviluppo delle fonti energetiche, guidato dal ricercatore esperto di climate change Samuel Stevenson.