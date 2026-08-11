Heathrow cede a Istanbul il primato di aeroporto più trafficato d'Europa

Un anno fa il governo laburista guidato dall'allora premier Keir Starmer aveva dato luce verde al maxi-progetto di espansione per Heathrow, che prevede un investimento da 21 miliardi per la realizzazione di una terza pista per i decolli e gli atterraggi, e lo scorso giugno era stato avviato un periodo di consultazione. L'esecutivo guidato dal neo premier Andy Burnham, in passato contrario alla terza pista perché temuta a scapito degli investimenti nel Nord Inghilterra, non si è ancora espresso in merito.