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© -afp | Aeroporto internazionale di Istanbul
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TRAFFICO AEREO

Heathrow cede a Istanbul il primato di aeroporto più trafficato d'Europa

Dopo il calo registrato con la guerra in Medio Oriente, i vertici dello scalo britannico chiedono la terza pista

11 Ago 2026 - 14:53
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Heathrow, il più grande aeroporto internazionale che serve Londra, l'Inghilterra e il Regno Unito, cede il primato a Istanbul e smette di essere il più trafficato d'Europa.  A uglio ha registrato 8,15 milioni di passeggeri contro i 7,86 milioni dello scalo londinese. L'hub britannico era stato il primo scalo d'Europa dal 1996 al 2019, prima di perdere la posizione in vetta nel 2020 per le restrizioni legate alla pandemia da Covid e riconquistarla nel 2023.

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Londra: il mese scorso il traffico è calato dell'1,5%

 Il traffico di Istanbul è cresciuto del 2,3%. Lo scorso mese, invece, a Londra, il traffico è calato dell'1,5 %, a pesare, in particolare, è stato il crollo del 20,2% dei collegamenti con il Medio Oriente, legato al conflitto scatenato da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. I vertici dello scalo britannico hanno sottolineato la necessità di accelerare i lavori per realizzare la terza pista.

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La richiesta del progetto di espansione

 Un anno fa il governo laburista guidato dall'allora premier Keir Starmer aveva dato luce verde al maxi-progetto di espansione per Heathrow, che prevede un investimento da 21 miliardi per la realizzazione di una terza pista per i decolli e gli atterraggi, e lo scorso giugno era stato avviato un periodo di consultazione. L'esecutivo guidato dal neo premier Andy Burnham, in passato contrario alla terza pista perché temuta a scapito degli investimenti nel Nord Inghilterra, non si è ancora espresso in merito.

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