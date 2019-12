clicca per guardare tutte le foto della gallery

Un uomo è stato posto in custodia cautelare in attesa del processo per aver danneggiato un'opera del celeberrimo Pablo Picasso esposta alla galleria Tate Modern di Londra. Il ventenne Shakeel Massey ha provocato un taglio nel dipinto "Busto di donna" (1944), ma ha dichiarato che negherà ogni accusa a suo carico.