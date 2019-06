Basilea, bambino di tre anni distrugge un'opera d'arte da 50 mila euro

Quando ha visto una mosca gigante, un bambino di tre anni non è riuscito a trattenersi: è corso fuori dal suo paseggino e l'ha distrutta. Il piccolo non poteva sapere che in realtà non si trattava di un insetto, ma di un'opera d'arte dal valore di 50 mila euro. E' successo a Basilea, in una delle più importanti fiere di arte contemporanea al mondo, l'Art Basel. Qui era esposta l'installazione dell'artista di Düsseldorf, Katharina Fritsch, intitolata "Fliege" contro cui si è scagliato il bambino.