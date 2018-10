Banksy, la compratrice annuncia: "Terrò l'opera anche se danneggiata"

La '"Bambina col Palloncino" del misterioso e ribelle Banksy rimane qualcosa di importante, da conservare. Nessun ripensamento da parte della persona che si è aggiudicata l'opera battuta la settimana scorsa a un asta di Sotheby's per un milione di sterline, salvo finire semidistrutta da un congegno distruggi-documenti nascosto nella cornice. La casa d'aste londinese rivela che la compratrice è una "collezionista europea cliente di lunga data".

L'opera è stata certificata quindi nelle nuove condizioni da Pest Control, che autentica i lavori di Banksy, ma con un titolo diverso: non più "Bambina col Palloncino", bensì "L'Amore è nel Cestino".



La "nuova versione - fa sapere ora Sotheby's - sarà mostrata al pubblico nella sua galleria di New Bond Street nel week-end". Nel comunicato viene citata infine una dichiarazione della collezionista: "Quando l'altra settimana il martello è caduto e l'opera è stata distrutta al principio sono rimasta scioccata, ma poi ho iniziato a realizzare di essere entrata in possesso di un pezzo di storia dell'arte".