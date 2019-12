Il presepe in gabbia: è polemica sull'accostamento ai migranti da parte della Chiesa di Claremont

Gesù, Giuseppe e Maria: migranti, allora come oggi. Solo che oggi finirebbero in gabbia, separati, come accade alle famiglie del Centro America che tentano di superare il confine tra Messico e Stati Uniti. E il neonato nella mangiatoia è avvolto nella coperta dorata isotermica come accade ai naufraghi in mare. Con questo pensiero la Chiesa metodista di Claremont, in California, ha preparato il suo presepe. E le polemiche non sono mancate