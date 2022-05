09 maggio 2022 11:56

Il Giorno della Vittoria diventa Giorno dei Problemi: in Russia è "guerra" di hashtag

E' soprattutto sui social che l'opposizione russa interna a Putin cerca di alzare la voce, anche nel Giorno della Vittoria. Così alle imponenti celebrazioni ufficiali del 9 Maggio in tutta la Federazione, corrono gli hashtag "sabotatori" e i messaggi, anche per le strade, contro la guerra in Ucraina. E così il classico #деньпобеды (Giorno della Vittoria) è diventato #День_Беды e, cioè, Giorno dei Problemi. Mentre sui muri delle città è possibile trovare scritto all'incontrario #9мая (9 Maggio) in modo da generare una sorta di "No war". "In diverse città della Russia, sono apparsi graffiti e volantini basati sullo slogan 'Non hanno combattuto per questo'", è il commento del collettivo d'opposizione Vesna che spinge all'azione.