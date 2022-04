16 aprile 2022 09:37

Guerra in Ucraina, l'ambasciatore Pier Francesco Zazo è tornato a Kiev: la prima foto ufficiale

L'ultimo ad andarsene da Kiev e tra i primi a rientrare. L'ambasciatore italiano Pier Francesco Zazo, che nel trasferimento della sede diplomatica a Leopoli era riuscito ad evacuare dalla capitale ucraina sotto le bombe 20 minori, tra i quali sei neonati, è tornato, con il suo staff, a Kiev per riprendere il suo lavoro. Così, subito dopo l'annuncio del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, l'ambasciata italiana è tra le prime sedi diplomatiche a riaprire i battenti a Kiev. In una situazione che, però, appare tutt'altro che tranquilla. Il sindaco Vitaly Klitschko, infatti, invita i suoi cittadini a non fare ritorno nella capitale, a tutt'oggi sotto i bombardamenti russi, e a restare in posti più sicuri. Mentre a quelli rimasti in città, dai suoi canali social, chiede di non ignorare gli allarmi anti-aerei.