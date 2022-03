03 marzo 2022 17:18

Guerra in Ucraina, a Brest il secondo round di negoziati tra Kiev e Mosca: strette di mano tra le delegazioni

Ha preso il via nel primo pomeriggio il secondo round dei colloqui tra Russia e Ucraina. Come precisato dal consigliere del presidente ucraino, Mikhailo Podoliak, "all'ordine del giorno dell'incontro c'è il cessate il fuoco immediato, l'armistizio e corridoi umanitari per l'allontanamento di civili da villaggi e città distrutti o costantemente bombardati". In un video pubblicato dai media ucraini, si vede la delegazione di Kiev - della quale fa parte anche il ministro della Difesa, Oleksiy Reznikov - entrare nella stanza per incontrare la controparte russa. Prima di cominciare i colloqui, che si tengono a Belovezhskaya Pushcha, nella regione bielorussa di Brest, le due delegazioni si sono strette la mano.