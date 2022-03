Ucraina, il sindaco di Kherson: "La città è in mano ai russi" | Oggi i nuovi negoziati: si tratta per il cessate il fuoco | A Kiev missile vicino alla stazione

Civili che imbracciano le armi e si preparano a respingere l'invasione dell'esercito russo. A Kiev sono state scavate delle trincee in diverse zone della città e sono presidiate da milizie cittadine. Come armi anche le tanto pubblicizzate molotov che vengono realizzate attraverso i tutorial che lo stesso governo ucraino ha diffuso tramite i social.

Gb, gli ucraini che vivono a Londra in piazza contro l'invasione russa

Dall'artigiana ai giovani calciatori, dal cameraman all'ex pilota "Lupo grigio": i morti per la guerra in Ucraina

In Francia la copia della Statua della Libertà indossa la bandiera dell'Ucraina

In Ucraina cade la prima grande città: Kherson, nodo strategico che potrebbe consente ai russi di controllare una parte importante della costa meridionale del Paese e di spingersi a ovest verso Odessa è nelle mani di Mosca.

Lo annuncia il sindaco, mentre a Kiev continuano a piovere razzi. Oltre duemila civili uccisi, centinaia di migliaia di sfollati, le scorte di acqua e viveri sempre più scarse: un Paese in ginocchio, ma che non smette di resistere. Oggi secondo round dei negoziati: si tratta per il cessate il fuoco.