Gb, la prima mossa di Andy Burnham: inaugurata Downing Street North | Foto

"Non riesco a esprimere quanto sia emozionante questo momento. Credo che questo sia il giorno più bello della mia vita", ha detto il primo ministro britannico durante la cerimonia di inaugurazione. "Per 40 anni, il potere e le risorse sono state risucchiate dal centro e troppe comunità si sono sentite abbandonate, prive dell'attenzione e degli investimenti che meritavano". L'obiettivo è "dare potere a ogni quartiere in modo che le persone possano cambiare le cose in meglio e apportare cambiamenti, proprio come ha fatto questa grande città e come stanno facendo le altre città inglesi grazie al decentramento". A regime, entro fine 2027, nella Downing Street North lavoreranno circa 300 fra dipendenti e funzionari, in parte trasferiti da Londra. Burnham presidierà una volta alla settimana, mentre tre ministre di alto rango lavoreranno da lì in prevalenza: la vicepremier de facto, Louise Haigh, responsabile diretta del dossier del decentramento; la titolare dell'Istruzione, Lucy Powell; e quella dell'Edilizia e delle Politiche Abitative, Angela Rayner.