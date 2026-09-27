Israele annuncia l'uccisione dell'uomo che guidò la moto usata per rapire Noa Argamani il 7 ottobre

L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso nella Striscia di Gaza Saher Nidal Latfi Sakr, indicato dall'Idf come un uomo legato a organizzazioni jihadiste internazionali e coinvolto direttamente nell'attacco del 7 ottobre 2023. Secondo la ricostruzione fornita dalle autorità israeliane, Sakr entrò quel giorno in Israele e partecipò al rapimento di Noa Argamani e Avinatan Or, prelevati durante l’assalto al festival musicale Nova. A Sakr viene attribuito in particolare un ruolo nelle immagini divenute uno dei simboli di quella giornata: secondo l'Idf, era lui alla guida della motocicletta sulla quale Argamani venne portata verso Gaza, dopo essere stata separata da Or. Durante la guerra Sakr avrebbe rifornito Hamas di armi. Più recentemente avrebbe inoltre contribuito alla preparazione di attacchi contro militari dell'Idf e civili israeliani.