Noa e Avinatan, l'abbraccio dopo la prigionia

Poteva restare in silenzio, a guarire le sue ferite, Noa, ha scelto di girare il mondo per chiedere di salvare chi era rimasto a Gaza: "Finché il mio compagno non sarà tornato, il mio cuore sarà in prigione", ha detto tra i banchi delle Nazioni Unite. La rivista Time l'ha premiata e messa in copertina: neppure lì, Noa riusciva a sorridere pienamente. Avinatan ha patito una prigionia più lunga, e più dura: ha perso il 30% del suo peso, è stato in isolamento in un tunnel, e non ha mai saputo se Noa fosse viva o meno.