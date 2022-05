07 maggio 2022 12:18

Francia, Macron giura all'Eliseo: "Un nuovo presidente della Repubblica per un nuovo mandato"

"Il popolo francese non ha esteso il mio mandato che sta finendo. Questo nuovo popolo, diverso da cinque anni fa, ha dato a un nuovo presidente un nuovo mandato". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso di insediamento all'Eliseo per i prossimi cinque anni. Macron ha poi chiesto "un'azione implacabile" per rendere la Francia "una nazione più indipendente". E' stato il presidente del Consiglio costituzionale Laurent Fabius a proclamare Emmanuel Macron presidente rieletto all'Eliseo. "Lei è stato proclamato presidente della Repubblica francese per un mandato di 5 anni che inizia sabato", ha detto Fabius. A Macron è stata poi consegnata la collana del Gran Maestro della Legion d'Onore, la più alta onorificenza francese. Il secondo mandato di Macron inizierà formalmente il 14 maggio. Alla cerimonia erano presenti gli ex presidenti François Hollande e Nicolas Sarkozy, l'ex primo ministro Edouard Philippe e l'attuale premier Jean Castex. Al termine del discorso di insediamento, Macron ha salutato gli ospiti. Tra loro anche i genitori di Samuel Paty, il professore di Storia e Geografia assassinato nell'ottobre 2020 per aver mostrato in classe le caricature del profeta Maometto. Durante il saluto la coppia si è commossa