Draghi: "Congratulazioni a Macron, una splendida notizia per tutta Europa"

"Italia e Francia sono impegnate fianco a fianco, insieme a tutti gli altri partner, per la costruzione di un’Unione Europea più forte, più coesa, più giusta, capace di essere protagonista nel superare le grandi sfide dei nostri tempi, a partire dalla guerra in Ucraina", si legge nella dichiarazione ufficiale. "Al Presidente Macron - scrive Draghi - vanno le più sentite congratulazioni del Governo italiano e mie personali. Siamo pronti da subito a continuare a lavorare insieme, con ambizione e determinazione, al servizio dei nostri Paesi e di tutti i cittadini europei”.

Johnson su rielezione Macron: pronto a continuare a lavorare insieme -

Il premier britannico Boris Johnson ha fatto le sue congratulazioni a Emmanuel Macron per la sua rielezione a presidente francese "La Francia è uno dei nostri alleati piu' stretti e importanti. Non vedo l'ora di continuare a lavorare insieme sulle questioni che contano di più per i nostri due Paesi e per il mondo", ha scritto il premier del Regno Unito in un messaggio su Twitter.

Michel: "Bravo Macron, Ue può contare ancora sulla Francia"

- Tra i primi a commentare il risultato "Un caloroso 'bravo' caro Emmanuel Macron. In questo periodo tormentato abbiamo bisogno di un' Europa solida e di una Francia impegnata nella maniera più assoluta per una Ue più sovrana e più strategica. Possiamo contare sulla Francia per altri 5 anni". Lo scrive, in un tweet, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

Gentiloni: con Macron colpo al sovranismo e rilancio dell'Ue -

"La rielezione di Emmanuel Macron è straordinaria. La Francia ha scelto l'Europa. Un colpo al sovranismo. E ora il rilancio del progetto europeo". Lo scrive in un tweet il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni.

Von der Leyen: con Macron porteremo avanti Ue e Francia -

"Caro Emmanuel Macron, le mie felicitazioni per la tua elezione alla presidenza dellaRepubblica. Non vedo l'ora di continuare la nostra eccellente cooperazione. Insieme porteremo avanti la Francia e l'Europa". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Metsola: congratulazioni, Ue ha bisogno di paese forte -

"Congratulazioni a Emmanuel Macron per la sua bellissima rielezione. Con il Parlamento europeo non vedo l'ora di continuare il lavoro nell'ambito della presidenza francese del Consiglio Ue e oltre, per affrontare le sfide di un mondo sempre più incerto e preoccupante. Una Ue forte ha bisogno di una Francia forte". Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, su Twitter.

Ministro Esteri israeliano si congratula con Macron

- Il ministro degli Esteri dello Stato di Israele, Yair Lapid, si è congratulato con Emmanuel Macron per la sua rielezione alla presidenza francese. "Congratulazioni al mio buon amico Emmanuel Macron eletto per un altro mandato come presidente della Francia. Macron è un importante leader della leadership del centro mondiale e un vero amico di Israele. Continueremo a lavorare insieme e rafforzare la cooperazione tra i nostri Paesi", ha dichiarato Lapid.