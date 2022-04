Elezioni in Francia, Macron rieletto all'Eliseo | Le Pen ammette sconfitta ma non molla: "Grata a chi mi ha votato"

Leggi Anche Speciale elezioni presidenziali francesi 2022

La tv pubblica France 2 parla di una netta rielezione di Emmanuel Macron con il 58,2% dei voti mentre Marine Le Pen si sarebbe fermata al 41,8%.

Le Pen: il mio risultato è una vittoria eclatante -

"Sconfitta? No, questa è una forma di speranza. L'aspirazione al cambiamento non può essere ignorata". Lo ha detto Marine Le Pen nel suo discorso dopo il voto che ha riconfermato Emmanuel Macron all'Eliseo, definendo il suo risultato elettorale come una "vittoria eclatante". Nonostante la scommessa persa per una seconda volta di battere Emmanuel Macron nella corsa all'Eliseo, Marine Le Pen ha portato l'estrema destra francese ad un livello mai cosi' alto dall'inizio della Quinta Repubblica francese nel 1958. "Con oltre il 43% dei voti. Le Pen ha assicurato che "continuerà il suo impegno per la Francia e i francesi".

Le Pen lancia "la battaglia legislative" contro Macron

- "Lancio stasera la grande battaglia delle legislative": ha detto ai suoi sostenitori Marine Le Pen. Per le legislative di giugno, che devono rinnovare il parlamento, Le Pen ha lanciato "un appello a tutti quelli che vogliono unirsi a noi per opporsi alla politica di Emmanuel Macron". Le Pen ha concluso il suo discorso promettendo: "Non abbandonerò mai i francesi".

Folla in festa sotto alla Tour Eiffel -

Boato di gioia in un tripudio di bandiere francesi ed europee allo Champ-de-Mars, sotto alla Tour Eiffel, all'annuncio della vittoria di Emmanuel Macron contro la candidata nazionalista Marine Le Pen nella corsa all'Eliseo del 2022. AI piedi del celebre monumento parigino, oltre a tanti militanti pro-Macron, tre suoi ministri, Cle'ment Beaune (Affari europei), Eric Dupont-Moretti (Giustizia) e Jean-Yves Le Drian (Affari Esteri).

Delusione fra sostenitori Le Pen -

Grande delusione al Bois de Boulogne, alla periferia di Parigi, nel quartier generale di Marine Le Pen, dopo che le cifre - record per l'estrema destra a un ballottaggio - hanno sancito la vittoria di Emmanuel Macron. La squadra elettorale di Marine Le Pen aveva preparato i festeggiamenti in caso di vittoria. Era previsto, fra l'altro, che la neoeletta sfilasse per le principali strade di Parigi con 13 camion al seguito con le immagini giganti della nuova presidente.