Festa in piazza nel New Jersey per la liberazione dell'ostaggio Edan Alexander

Centinaia di persone si sono radunate nel centro di Tenafly, nel New Jersey, città natale dell'ostaggio americano-israeliano Edan Alexander, per festeggiare la liberazione del 21enne dopo 584 giorni in cattività a Gaza. Le persone sono scese in piazza avvolte nelle bandiere israeliane. Alexander è cresciuto nel New Jersey e all'età di 18 anni ha deciso di servire nell'Idf, arruolandosi nella brigata Golani. Era nella sua base il 7 ottobre 2023 dove è stato rapito.