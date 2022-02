27 febbraio 2022 09:35

Dalle figlie di Abramovich e Eltsin fino alla famiglia del portavoce di Putin si leva il "No alla guerra"

Non solo i russi della Federazione e all'estero manifestano contro l'invasione di Putin all'Ucraina. A levarsi contro l'azione del presidente russo anche personaggi di spicco nella sfera politica, sociale ed economica di Mosca. A partire dai più stretti famigliari del portavoce di Putin, Dmitrij Peskov. Sia l'ex moglie, Katerina Peskova, che sua figlia Elizaveta Lisa Peskova, via Instagram hanno detto "No alla guerra", postando solidarietà all'Ucraina. Forte e chiaro su Facebook il "No alla guerra" anche da parte di Tatiana Yumasheva, figlia dell'ex presidente Boris Elstin. Si è aggiunta, infine, anche la terza figlia del magnate russo Roman Abramovich, che in una storia su Instagram ha scritto: "La Russia vuole la guerra in Ucraina. E' la bugia più grande e di maggiore successo della propaganda del Cremlino". Così Sofia ha sostituito la parola "Russia" con "Putin"