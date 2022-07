07 luglio 2022 17:06

Dalla Brexit agli scandali: la caduta di Boris Johnson

L'uomo della Brexit nonché il leader conservatore più originale, istrionico, scapigliato e incline alle gaffe della storia britannica moderna ha concluso la sua corsa cadendo di fronte all'ostacolo insormontabile degli scandali interni. Boris Johnson a 58 anni si prepara a lasciare obtorto collo l'incarico di primo ministro del Regno Unito inseguito per una vita, sempre con l'illusione o la pretesa di essere una sorta di erede di Winston Churchill. Una corsa che termina però ben prima di quella del suo idolo, dopo non più di tre anni al numero 10 di Downing Street trascorsi in gran parte sulle montagne russe.