Berlino tende la mano ai migranti di Moria: in 10mila in piazza

In 10mila, con mascherina e rispettando il distanziamento, si sono ritrovati in piazza a Berlino per chiedere al governo tedesco di accogliere i migranti del campo di Moria, andato a fuoco in Grecia. Con cartelli e slogan che chiedono la chiusura immediata del centro sull'isola di Lesbo, i manifestanti hanno condiviso lo slogan #WirHabenPlatz (Abbiamo Spazio - per i migranti -, ndr), che dalle strade si è poi diffuso sui social network